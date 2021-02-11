Süleyman Soylu'dan, Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazasında enkaza 48 saat sonra ulaşılmasıyla ilgili, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede ve bir sonuca ulaşacak" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu. Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, operatörlere kazanın ilk iletimi, ilk yer tespiti çalışmalarının saat kaçta yapıldığını sorarak, mahkemenin tutanaklarında bu bilgilerin yer alıp almadığına ilişkin tüm personelin ifadelerine başvurulup vurulmadığını sordu.

"İhmaller karşısında gerekli cezaları mahkeme verdi"

Bakan Soylu, şu anda Türkiye'nin ortaya koyduğu ve içinde bulunduğu teknolojik donanımla o günün şartlarında içinde bulunduğu teknolojik donanımın aynı olmadığını belirterek, "Burada bir kasıt varsa şu anda mahkemede, yani ulaşamamak bir kanıtsa bunu mahkeme kendisi yargılıyor ve bir sonuca ulaşacak. İhmaller karşısındaki gerekli cezaları da mahkeme verdi. Ben mahkemenin alanına müdahale etmemek için ona çok girmek istemem. Bizi teknolojinin ulaştırabileceği her yere şu anda ulaşabilme kabiliyetimiz var" dedi.

"Buna teknikle ulaşırsınız"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Bir kişi bir yerde bir kazayla karşı karşıya kalır, biz buna ulaşırız. Ama buna teknikle ulaşırsınız. Eğer orada telefon çekiyorsa, orada bir baz istasyonu söz konusu ise ulaşabilirsiniz. Buna bir teknik olmadan ulaşabilme kabiliyetine bugün de sahip olamayabilirsiniz. Ama bu kasıt mıdır değil midir, buna ait bizim de teknik desteğimizle mahkeme bu konulardaki çabayı ortaya koymaya çalışıyor. Bu olaydan bağımsız şekilde söylüyorum; ulaşılabilmeme ihtimali bugün de var. Ulaşılamama ihtimali iklimdir, hava koşullarıdır" dedi.

Helikopter düşmeseydi bakan soylu kullanacaktı

Soylu, o seçimde aynı helikopteri bir sonra kiralayan kişinin kendisi olduğunu hatırlatarak, "O helikopterle Of'tan Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektik. Yani oraya gidecekti ve sonra bize gelecekti. Biz de o helikopterle gidecektik. Burada bu helikopterin kendi teknik eskiliği olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bu tartışmayı mahkeme esası itibarıyla değerlendirilecektir" dedi.

Komisyon üyelerinin "Düşmemiş olsaydı siz binecektiniz helikoptere" sözleri üzerine Bakan Soylu "Tabii" yanıtını verdi.