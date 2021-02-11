Antalya'da balkondan düşen kadın kamerada

ANTALYA'da kaldırımda yürüyen adam, kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışırken düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Abone ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen ilginç olayda; kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Sibel G. isimli kadın, 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken; Sibel G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel G.'nin kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü bildirildi.