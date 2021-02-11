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Antalya'da balkondan düşen kadın kamerada

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kaldırımda yürüyen adam, kilitli kaldığı evin balkonundan atlamaya çalışırken düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen ilginç olayda; kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Sibel G. isimli kadın, 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırıma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken; Sibel G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel G.'nin kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü bildirildi.

Saniyelerle kurtuldu

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anında bir vatandaşın kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor. Görüntülerde; yolda yürüyen vatandaşın düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu, ardından dönüp kadına yardım etmeye çalıştığı da kayda girdi. Kaldırıma düşen kadının bir süre yerde yattıktan sonra kalkıp gitmeye çalıştığı, vatandaşların bırakmayarak oturtup ambulans ve polis beklettikleri görüldü.

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