Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.187'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya, ağır hasta sayısı ise bin 256 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.