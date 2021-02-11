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Bakan Koca 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlanılacağını açıkladı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat Cuma sabahından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 60 yaş üzeri eşlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaya başlanılacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Koca, vatandaşlara randevularını Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından almaları çağrısında bulundu.

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