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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan ABD açıklaması: Yeni bir sayfa açtık

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

ABD'den stratejik alanda çalışma konusunda 'sinyaller' aldıklarını belirten Ryabkov, "ABD ile stratejik alandaki sorunları ele almakta kararlıyız. Washington hazır olduğunda bu alandaki çalışmalara başlamak niyetindeyiz" dedi.

Rusya ve ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) 5 yıl süreliğine uzattıklarını anımsatan Ryabkov, bu anlaşmanın uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

"ABD ile silahların kontrolü alanındaki sorunlara çözüm bulma konusunda diplomasi için fırsatlar penceresini açtık" diyen Ryabkov, ABD'den konuyla ilgili gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini durdurabiliriz"

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını da hatırlatan Ryabkov, bu karardan vazgeçebileceklerini dile getirdi.

Ryabkov, "Washington, bu anlaşmaya dönme yönünde hareket etmeye başlarsa iç prosedürlerle ilgili aldığımız karardan vazgeçilmesi de mümkündür ancak kimse Rusya'dan taviz vermesini beklememelidir" şeklinde konuştu.

İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Ryabkov, bu konuda İran'a yönelik yaptırımların uygulandığına dikkati çekerek, "ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesi ile ilgili çözümlerin bulunması önceliklidir. Bu, Tahran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesiyle olabilir" ifadelerini kullandı.

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