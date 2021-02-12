İbrahim Kalın'dan ABD'ye S-400 mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile gerilime neden olan S-400'lerle ilgili konuştu. Sözcü Kalın, S-400 kararının bir gecede alınmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD ile ilişkilere ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"(Osman Kavala) ABD'nin bu yargı sürecine saygı göstermesi gerekir. Devam eden bir süreç var. Dışişleri Bakanlığımız buna gerekli cevabı verdi.

Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. S-400 ve F-35 konularını, FETÖ ve PYD/YPG desteğini de görüştük. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti.

Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak.

Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu olmasa Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin terör koridoru oluşacaktı. ABD'nin PYD/YPG desteği artık sonlanmalıdır. FETÖ'ye desteği bitmelidir.

Kongre'yi basanlara terörist dediler. ABD'nin artık bu gerçeği görmesi lazım. Türkiye'nin ulusal güvenlik noktalarını bilmesi lazım. FETÖ konusunda da adım adım mesafe alacağımızı düşünüyorum. PKK/YPG ve FETÖ ile mücadele bizim için ulusal güvenlik meselesi.

S-400 gerilimi

S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S-400 anlaşamasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. ABD tarafı bu konuda şimdiye dek herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söyledi.

Stratejik fotoğrafı doğru bir presvektifle okuduğumuzda bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 'Neden Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyorsunuz' meselesine dönüştü. Rusya bizim coğrafyamızın önemli bir aktörü. Nasıl ilişki kurduğunuz önemli.

"Dışişleri Bakanları görüşecek"

Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önümüzdeki günlerde iki ülkenin dışişleri bakanları görüşecek. Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir.

Yunanistan ile ilişkiler

25 Ocak'ta istikşafi görüşmelerin 61. turuna İstanbul'da başladık İlk toplantımız gayet iyi geçti. Diplomasiye Cumhurbaşkanımız fırsat verelim dedi.

Miçotakis'in açıklamaları tahrikkardır. Dünkü açıklamaları daha yapıcı oldu, umarım bu devam eder. Rumlara ve Yunanistan iç kamuoyuna bir mesaj verdi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

Türk askeri Kıbrıs'ta barışın garantörü olarak oradadır. Garantör olarak orada olmaya devam edeceğiz.

Temel tezimiz, 40 küsür yıldır devam eden müzakereler sonuç vermedi. 2 toplumlu bir federal devlet kurulsun modeli kuruldu. Bunlar hep konuşuldu. Tarihe bakarsanız görüşmelerde masadan kalkan giden Rum tarafı oldu.

Kıbrıs Türkleri üzerine ambargo devam ediyor. Bir 10,20,30 yıl daha konuşarak neden vakit kaybedelim? Bu sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin talebi.

2 devletli çözüm fikrinden neden çekiniyorsunuz diye soruyorum. Kıbrıs Türk tarafının adını deklarasyonlarda geçirmekten korkuyorsunuz. BM çatısı altında bu konu konuşulur hale gelecek. 5+1 konusu görüşülecek. Artık 2 devletli çözümü konuşuyor olacağız.

Rum tarafı kendisini eşit görmüyor, üstün görüyor.

AB ile ilişkilerde yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde Doğu Akdeniz, Yunanistan ve birçok konuda yoğun bir trafiğimiz var. İlişkilerin iyi olması hem bizim hem AB'nin menfaatine.

İş birliği yaparsak iki tarafta kazanır. Kavga edersek enerjimizi karşılıklı tüketiriz. AB'ye tam üyelik fikrimizden vazgeçmedik. AB üyesi ülkelerin çoğuyla çok iyi ilişkilerimiz var; ekonomik, güvenlik, siyasi... Bütün buları bir araya getitrdiğinizde pozitif bir iklim çıkarmak mümkün.

Cumhurbaşkanımızın birçok görüşmeleri oldu. Bizler de mevkidaşlarımızda verimli görüşmeler yaptık. Tüm bunlar yeni bir yol haritası oluşmasına zemin hazırlıyor.

Aradan 5 yıl geçti, göç anlaşmasının güncellenmesi lazım. Vize serbestisi konusu 2013'ten beri Türkiye'ye vaadedilmiş bir konu.

Ben, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız AB ile gerekli temasları kuruyoruz. Olumlu bir havanın tekrar oluşacağını düşünüyorum. Hakkaniyet açısından, insani ilişkiler açısından bu AB için de iyi bir durum olacaktır.

Olası Sincar operasyonu

Kendi topraklarımıza dönük terör saldırılarını ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, onların kanı yerde kalmayacak. Biz bu mücadeleyi bayrağımız için veriyoruz. Tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek.

Irak makamlarıyla istişarelerle operasyonlar değerlendirilecek ve gerekli adımlar atılır. TSK buna yönelik gerekli adımları atıyor. Irak'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye için olası durumlar yaşanabilir.

Libya'da geçici yönetim

Yeni yönetimi tebrik ederim. Memnuniyet verici bir tablo görünüyor. Geçici hükümetin çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bazı yapısal sorunlar, kırılgan bir yapı var Libya'da.

2 yıldır yoğun çatışmaların yaşandığı ülkede bazı hizmetlerin yapılması gerekiyor. Halkın da beklentisi bu yönde. İmkan ve kaynakları iyi kullanabilirlerse yakın refah seviyeleri yükselebilir.

Libya meselesinde Türkiyesiz çözüm olmadığı net şekilde anlaşıldı.

Yeni anayasa çalışması

1950'den beri bu güne kadar eksiklerimizden birisi sivil bir anayasa yazamamış olmamız. Maalesef yamalı bohça gibi bir anayasamız var ne yazık ki. Gerçekten sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız bütün siyasileri davet etti. Hatta bütün vatandaşlarımızı davet etti. Bu hepimizin olacak, milletin anayasası olacak.

Temel değerlerimizi, Anadolu'nun ruhunu ve kalbini yansıtan bir anayasa olacak. Umarım muhalefet partileri de Cumhurbaşkanımızın bu çağrılarına cevap verirler. Türkiye'yi büyüttük ama daha yapacak çok işimiz var. 2023 sonrasına daha çok güzel işlerimiz var. O anayasa gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisi olacak.

Astronot için isim önerisi

Mevcut alternatifler arasında düşünüyorum. İçime sinen bir kelime henüz gelmedi. Farklı öneriler geldi. Cumhurbaşkanımız biraz konuşulsun, tartışılsın istedi. Herkes biraz düşünsün, kafa yorsun.