ABD'den Türkiye ile tatbikat açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook' ve Amerikan füze atar savaş gemisi 'USS Porter'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in şu ifadelerine yer verildi:

"Amerikan donanmasına ait 'ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook' ve Amerikan füze atar savaş gemisi 'USS Porter'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Avrupa ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak ortak taahhüdümüzdür. Ortak tatbikatlar; güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır."