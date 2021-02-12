BIST 1.546
DOLAR 7,03
EURO 8,53
ALTIN 412,00
HABER /  GÜNCEL

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

KASTAMONU'da saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin şiddetini 4.9 olarak duyurdu sonrasında ise revize etti.

Abone ol

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Merkez İlçesinde saat 06.37'de Richter ölçeğine göre deprem meydana geldi. Yerin 6,95 km derinliğinde gerçekleşen deprem ilk belirlemelere göre çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk olarak 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti. 

Kastamonu Belediyesi'nden açıklama

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06.38’de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği: Çağlayan'da eylem yapanlardan 9 kişi gözaltına alındı; 5'nin terörden kayıtları çıktı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
İstanbul'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı! 3'ü çocuk 4 yaralı var
Konyaspor'u penaltılarda geçen Beşiktaş kupada yarı finale yükseldi
ABD'deki covid ölümleri için Trump'a suçlama
Mesut Barzani: PKK kaçış halinde
İstanbul Valiliğinden kar yağışı ve soğuk hava uyarısı
İbrahim Kalın'dan ABD'ye S-400 mesajı
Bakan Koca 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlanılacağını açıkladı
Rusya'dan ABD açıklaması: Yeni bir sayfa açtık
Yorumlar