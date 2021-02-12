İzmir'i bu kez de dolu ve fırtına vurdu! Onlarca yaralı var

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve sonrasında oluşan hortum nedeniyle Urla ve Çeşme'de bazı evlerin çatıları uçtu bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi nedeniyle onlarca kişi yaralandı.

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İZMİR'in Urla ve Çeşme ilçelerini dolu ve fırtına vurdu! Oluşan hortum nedeniyle Alaçatı'da vinç direği ile inşaat alanındaki konteyner devrilirken bazı evlerinde çatıları uçtu. İnşaat alanındaki vinç direğinin yıkılması nedeniyle 16 kişi yaralanırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde saat 21.30 sıralarında lodos fırtınası ve ardından oluşan hortum yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çeşme-Alaçatı’da hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerlerine devrilen ağaçlar maddi hasara yol açarken, kısıtlama nedeniyle sokaklarda vatandaşların olmaması, yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçti. Doğal afetin ardından bölgeye AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), itfaiye ve 110 AKS (Arama Kurtarma Sağlık) ekipleri sevk edildi.

İnşaat alanındaki vinç ve konteyner uçtu

Bu arada Alaçatı Post mevkisinde yazlık evlerin inşaatının yapıldığı bölgede hortum büyük çapta hasara yol açtı. İnşaat alanındaki konteyner ile vinç direği devrildi. Çevreye savrulan metal parçaları nedeniyle 16 işçi hafif şekilde yaralandı. Büyük bir facia yaşadıklarını ifade eden proje müdürü Ender Gür, "Bu akşam saat 22.00 sıralarında doğal bir afetle karşılaştık. Herhangi bir şekilde can kaybımız yok. 15 tane yaralımız var, 12 tanesi ayakta tedavi görüyor. Tedbir amaçlı hastanedeler. 2’sinin ayağı kırık, diğerinin de ayağında maalesef kırık var. Mesai bittikten sonra konteyner da koğuşlarında yatıyorlardı. Hortum çıktı, şükürler olsun, sıkıntımız yok, ölümüz yok, sevindirici taraf odur. Maalesef konteynerler uçtu." diye konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, doğal afetle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 kişinin yaralandığını ifade ederek, şu bilgiyi verdi:

"Bu gece saat 21.30 civarında Çeşme-Alaçatı ve Urla’da kuvvetli yağış, dolu ve hortum nedeniyle maddi hasar oluşmuş ve 16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı, 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca takip edilmektedir."

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: 10'dan fazla yaralı var

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçatı Port bölgesinde akşam saatlerinde oluşan hortumun karada ve denizde hasara yol açtığını söyledi.

Hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Karada ağır hasarın oluştuğunu belirten Oran, "Aralarında 200-250 hayvanın bulunduğu bir büyük damın da yer aldığı damlar da zarar gördü." dedi.

Ekrem Oran, hortum nedeniyle şu an için bir can kaybı olmadığını, belediye ekiplerinin sahadaki kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmaları yaptığını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadesini kullandı.

Soyer, paylaşımında yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.