Ali Babacan'dan 17-25 Aralık çıkışı! 'Mini darbe girişimiydi ama yeniden incelenmeli...'

DEVA Partisi lideri Babacan iktidara karşı muhalefet alanını genişletiyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ‘mini bir darbe’ olduğunu belirten Babacan, “İşin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekir. Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefetin dozunu her geçen gün artırıyor. DW'de Nevşin Mengü’nün programına katılan Babacan, 17-25 Aralık soruşturmaların tekrar açılabileceğini belirtti. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEVA Partisi'ni yakından izlediğini ve uykularının kaçtığını iddia eden Babacan, HDP'nin kapatılmasına da karşı çıktı.

DEVA uykularını kaçırıyor

"Bizi çok yakından izliyorlar ve gerçekten uykularının kaçtığını düşünüyoruz" diyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "korkmadıklarını", asıl AKP'nin DEVA Partisi'nden çekindiğini söyledi.

Yeni anayasa çalışmalarına mesafe koydu

Ali Babacan, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını "gerçekçi" bulmadıklarını belirterek "Acil olan sistem değişikliği" dedi. Parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söyleyen Babacan, "Böyle bir zihniyetle başkanlık sistemini ya da parlamenter sistemi konuşsanız ne olur? Anayasa'ya istediğinizi yazın. Zaten uymuyorlar ki..." ifadelerini kullandı.

HDP kapatılmamalı, hiç bir örgütün gölgesi olmaması lazım

HDP heyetiyle yaptığı görüşmeyi anlatan Babacan, HDP heyetine, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirttik. Siyasetin üzerinde hiçbir örgütün gölgesinin dolaşmaması gerektiğini söyledik" dedi. Babacan, HDP'nin kapatılması konusunda da "Prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Günün birinde dönüp bakmak gerekir

Nevşin Mengü’nün “Yolsuzluk boyutu var mı?” sorusuna Babacan, “Ona her halde bir gün bakılır. O dönemde tam bakılamadı. O dönemde mini darbe teşebbüsü o kadar önemli temaydı ki… kimse yolsuzluk boyutuna bakmadı. Böyle bir şey olur mu denildi. Günün birinde dönüp o tarafa bakmak gerekir. O toz dumanda yolsuzluk konusu biraz gerilerde kaldı” dedi.

'Devletin arşivinden hiçbir şey kaybolmaz

“Siz devleti iyi tanıyorsunuz, günün birinde dönülür bakılır mı?” yönündeki soruya ise Babacan, “Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor. Kurşun kalemle bir yere bir şey yazın onun on tane fotokopisi çekilir. Bir not yazın, onun kaç tane fotokopisi çekilir. Bir sürü arşivlere gider. Devlet arşivini biraz arayınca her şey çıkar “dedi.