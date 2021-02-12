Galatasaray'da Marcao krizi: Eşim buradan ayrılmak istiyor artık bıktık

Kendisi ve eşine edilen küfürler sonrası çılgına dönen Galatasaraylı Marcao, Mert Çetin’e “Artık bıktım” deyip takımdan ayrılacağını söyledi. Fatih Terim, futbolcuyla telefonda görüştü ve büyük bir krizi önledi.

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanya'ya 3-2 yenilerek elendiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşandı. Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper Marcao, bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi Pan Teixeira'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.

"Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık"

Takvim'de yer alan habere göre; Marcao'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer Mert Çetin'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.

Terim araya girdi

Mert Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih Terim'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Mert Çetin de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

Yönetim suç duyurusu yapacak

Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

''Aileme saygı duymanızı bekliyorum"

İşte Marcao'nun yaptığı paylaşım: "Taraftarlara, Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim. Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar. Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek.

''Sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum''

Ancak, burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum. Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."