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Nadal'a maç sırasında hakaret! Herkes şaştı kaldı

Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal kariyerinin en ilginç maçlarından birini geride bıraktı. Avustralya Açık tribünlerinde yer alan bir seyirci, İspanyol sporcuya yaptığı hakaretin ardından stadyum dışına çıkarıldı.

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Seyircilerin tribüne dönüşü olaylı oldu. Rafael Nadal'ın Avustralya Açık ikinci turunda oynadığı maça, tribündeki bir taraftarın hareketleri damga vurdu. Nadal'a hakaret eden seyirci, İspanyol tenisçiyi de şaşırttı. Güvenlik görevlileri dikkatleri üzerine çeken taraftarı kısa süre içerisinde stadyumdan çıkarttı. 

Maçın bir süre durmasının ardından motivasyonunu kaybetmeyen Nadal, rakibin Michael Mmoh'u 1 saat 50 dakika süren maçta 3 sette turnuvanın dışına etti.

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