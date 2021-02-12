Seçim barajı değişiyor! İttifaka girmeyen partinin seçim barajı düşürülüyor

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı yeni Seçim Kanunu taslağına göre, bir siyasi parti ittifaka girmeden seçime girerse, baraj yüzde 5 ya da 7 olacak... İttifaka giren partilerin seçim barajı ise yükseltilecek.

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Yeni anayasa tartışmalarıyla birlikte yeni Seçim Kanunu çalışmaları da sürüyor. AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı kanun taslağını yazan Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, ittifaka dahil olmadan seçime girecek partiler için seçim barajının düşürüleceğini belirtti.

"AK Parti ve MHP’de, seçim sistemi ve siyasi partiler yasasıyla ilgili çalışma yapıldı. Ancak iki parti ortak çalışmalara başlamadı" diyen Abdulkadir Selvi, "Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi, ittifaka girenlere ise barajın yükseltilmesi düşünülüyor düşünülüyor" bilgisini paylaştı.

Seçime tek girerse yüzde 5-7, ittifakla girerse yüzde 10-12

"Seçim barajı yüzde 5 ya da 7’ye düşürülsün. Yeni baraj hem ittifaklar için hem seçime kendi adına giren partiler için uygulansın" seçeneğinin de masada olduğunu belirten Selvi şöyle devam etti: "Ama bir ikinci bir alternatif daha var. Bir siyasi parti ittifaka girmeden seçime girerse, baraj yüzde 5 ya da 7 olsun. Ama ittifaka giriyorsa arada bir fark olsun. İttifaka girmeyi tercih edenler için baraj yüzde 10 ya da 12 olarak uygulansın."

Türkiye Milletvekilliği yeniden gündemde

Türkiye Milletvekilliği'nin yeniden gündemde olduğunu belirten Selvi "Anayasa Mahkemesi, Türkiye milletvekilliğini iptal etti ama bir öneri de 100 ya da 150 milletvekilinin Türkiye genelinde alınan oy oranına göre dağıtılması. Burada yurtdışından alınan oylar nasıl oransal olarak dağıtılıyorsa, 100 ya da 150 milletvekilinin de Türkiye genelinde alınan oylara göre paylaştırılması öneriliyor." dedi.