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FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Bayern Münih

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Meksika temsilcisi Tigres'i 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih, şampiyon oldu.

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Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaştı.

Jerome Boateng'in kişisel gerekçelerle, Thomas Müller'in ise yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer alamadığı Bayern Münih, 59. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 galip geldi. 

Bu sonuçla Bayern Münih, 2013 yılının ardından ikinci kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 

Alman ekibi; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.

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