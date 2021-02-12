İzmir'de her şey 10 ay önce başlamıştı! Aynı yerde ölümle bitti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 10 ay önce Kadir E.'yi (20) tabancayla bacağından yaralayan Baran Aygün (19), bu kez olayın meydana geldiği aynı sokak üzerinde karşılaştığı hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aygün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kadir E., 10 ay önce kendisini tabanca ayağından yaralanan Baran Aygün ile olayın şakandığı sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kadir E., yanında bulunan tabancayla Baran Aygün'e ateş açtıktan sonra kaçtı. Bu sırada tesadüfen sokakta bulunan Kadir E.'nin akrabası olduğu öğrenilen Tayfun E. de kurşunların hedefi oldu.



İki yaralı acı içinde yerde yatarken, çevredekiler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Baran Aygün ve Tayfun E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Baran Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği Tayfun E.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.



Aynı olay 10 ay önce de yaşanmıştı

Olayın ardından kaçan Kadir E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kadir E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada ikili arasındaki husumetin 10 ay önce silahlı yaralama olayından kaynaklandığı saptandı. cinayet zanlısı Kadir E.'nin olayın meydana geldiği aynı sokakta 10 ay önce Baran Aygün tarafından tabanca ile ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürdürülüyor.