Hande Sarıoğlu kimdir kaç yaşında evli mi Hande Sarıoğlu eşi kimdir?

Habertürk ekranlarının spor spikeri Hande Sarıoğlu peçe takıp dans oryantal dans ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. İşine son verilen Hande Sarıoğlu'nun hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki seksi dansı sonrası işinden olan Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabına koyduğu oryantal dans ile gündem oldu. Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu'nun peçe takıp göbek attığı dans videosu sonrası işinden oldu. Hande Sarıoğlu'nun dans videosunu izleyenler ise ikiye ayrıldı.

32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun, kıvrak vücut hareketleriyle dansözlere taş çıkartan videosu ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmesi HaberTürk yönetiminde büyük rahatsızlığa neden oldu.

Evindeki doğal hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırdı. Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Hande Sarıoğlu kimdir: Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer almaya başladı