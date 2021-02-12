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Ali Akman: Man City de beni istedi, Almanya'yı seçtim

Bursaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, Goal Türkiye'ye verdiği röportajda transfer süreci ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Bursaspor ile gösterdiği performansın ardından Ali Akman, Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonuna kadar Bursaspor'da kalacak olan genç oyuncu, bunun yanında Bursaspor tarafından da kadro dışı bırakılmıştı.

'Neden Almanya'yı seçtin?' sorusuna cevap veren Ali Akman, "Atalanta, Valencia ve Manchester City de çok ciddi bir adaydı. Bir ara aklım Manchester City'e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek zor olmadı. Adım adım ilerlemek istedim. Almanya’da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm" dedi.

"Almanya, genç oyuncuların mutlaka gitmesi gereken bir yer. Ozan Kabak, ‘Hiç düşünme bile’ dedi. Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya’nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum"

Frankfurt'ta daha iyi gelişebileceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Akman, "Adi Hütter, Frankfurt’ta taktiksel anlamda çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim heyecanım tam da bu yüzden" ifadelerini kullandı.

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