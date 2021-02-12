BIST 1.545
DOLAR 7,02
EURO 8,52
ALTIN 411,53
HABER /  YEREL

Ümraniye'de otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını

İhlas Haber Ajansı

Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki müşterilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ihbarı üzerine işletmeye polis ile zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası, maske ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 4 bin lira cezai işlem uyguladı.

Abone ol

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin olarak yapılan uyarılar devam ederken, Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki görüntüler ise pes dedirtti.

Otele ait olduğu belirtilen restoranda, otel müşterilerinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saymasının yanı sıra çalışanlardan bir kişinin ise servis esnasında maske takmadığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, polis baskın yaptı. Baskın sonrası filyasyon ekipleri, işletmeye ait resmi evrakları kontrol ettikten sonra sosyal mesafe ve maske ihlalinden toplamda 4 bin lira idari para cezası uyguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta Kangal köpeği drone görünce neden saldırdı? Sebebi bakın neymiş
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Mardin'de bir devir kapanıyor! Türkiye'de örneği yok en ucuzu olacak
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? Nihat Özdemir konuştu
Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şahıs tutuklandı
Herkes suda sıkıntı var sanıyordu! Bursa'da borudan çıkanları gören şok oldu
Merih Demiral için dudak uçuklatan teklif! İngilizler ifşa etti
Hande Sarıoğlu kimdir kaç yaşında evli mi Hande Sarıoğlu eşi kimdir?
Ankara'da işe gitmek için oradaydı! Başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü
İzmir'de her şey 10 ay önce başlamıştı! Aynı yerde ölümle bitti
Yorumlar