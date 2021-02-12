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Sağanak ve kar etkili oluyor! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

İSTANBUL'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da durakların altına sığındı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış ve fırtına için uyarı verilmişti. Beklenen yağış, yer yer kar şeklinde sabah saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk yüzde 65'e ulaştı.

Etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Cevizlibağ metrobüs durağından geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, durakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koştuğu kameralara yansıdı.

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