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Sakatlık geçiren Neymar'dan kötü haber! 1 ay forma giyemeyecek

PSG'nin Caen ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Neymar, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya yapılan sağlık kontrollerinde sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Neymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.

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