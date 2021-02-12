Eskişehir'de gören şaştı kaldı! Böyle konvoy daha önce hiç görülmedi.

ESKİŞEHİR'de 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptı. Karaaslan'ın konvoyunu gören şaştı kaldı.

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Eskişehir’de 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan 22 ayda bitirdiği hafızlık eğitimin ardından yapılan kutlama, pandemi dolayısıyla kursta yapılamayınca, kurs hocaları tarafından hafızalardan uzun zaman silinmeyecek bir program gerçekleştirildi. Kentin Muttalip mahallesinde 2019 yılı sonunda faaliyet göstermeye başlayan Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda İbrahim Halil Karaaslan için daha önce eşi benzerine rastlanmamış kutlamaya kurs hocaları ve öğrencileri ile beraber ailesi katıldı. Kur’an kursundan başlayan konvoy kursun ismini aldığı Hacı Hilmi Efendi’nin bulunduğu mezarlığa gidilerek dua edilmesi sonrasında Tepebaşı İlçe Müftülüğünde sonlandı. Tepebaşı Müftüsü Gaffur Yıldırım ise Hafız İbrahim Karaaslan’ı tebrik ederken bir adet Kur’an-ı Kerim hediye etti.



Korona virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla kutlama yapılıp yapılmayacağını belirsiz olan Karaaslan’ın imdadına hocası Muhammed Sıddık Ay yetişti. Öğrencisinin boynunun bükük kalmasını istemediğini belirten Ay, “Normalde hafızlığını bitiren öğrencilerimize kısa program yapıyorduk. Malum pandemiden dolayı o programı dışarıya taşıdık biz, araçlarımızı süsledik. Adeta bir gelin damat edasında hafızımızın hafızlığını kutlamak, onu boynu bükük bırakmamak ve hafızlığın ne kadar kutsal bir görev olduğunu anlatmak için böyle bir mesaj vermek istedik” programın düzenlemesinde olan sebebini anlattı.







“Çok mutluyum”

Eğitimine Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne uzaktan devam eden Karaaslan, hafızlık eğitimi aldığı sürede başaramayacağını düşündüğü zamanlarda ailesi ve hocalarının çok büyük destek verdiğini söylerken böyle bir kutlamayı hazırladığı için hocalarına teşekkür etti. Karaaslan, “Ben 2 senede bitirdim hafızlığımı. 22-23 ay gibi bir sürede bitti. Bu süreçte biraz zorlandım tabi ki, ama elhamdülillah sonuca ulaştım. Hocama soruyordum son 15 gün kala ‘Hocam nasıl bir program yapacağız bu Korona döneminde, pandemi döneminde?’ diye. O da böyle bir çözüm buldu, sağ olsun. Beni mutlu etmek için herkes burada toplandı sağ olsunlar” diyerek duygularını paylaştı.







‘Yapın, hiçbir şeyden korkmayın’

Hafızlığa başlarken korktuğu, ancak daha sonra alıştığı dile getiren Karaaslan hafızlık okumak diğer arkadaşlara da moral verdi. Karaaslan, “Açık söyleyeyim, ben hafızlığımı bitiremem diye korkuyordum. Ama babamın ve hocalarımın yardımıyla hafızlığı bitirdim. Yapmak isteyenlere tavsiyem şudur, yapın hiçbir şeyden korkmayın” dedi.







“Gururluyuz”

Daha önce kızının da hafız olmasından dolayı bu mutluluğu ikinci kez yaşayan camii imamı baba Erol Karaaslan, kendisi hafız olmadığı için çok sıkıntı yaşadığını, ancak 2 çocuğun da hafızlığı bitirdiği için gurur duyduğu belirtirken ömür boyunca unutulmayacak bir kutlamayı düzenlediği için Kur’an kursu hocacı Muhammed Sıddık Ay’a teşekkür etti. Halil İbrahim’in Babası Erol Karaaslan sözlerine şunları da ekledi:

“Hafızlık çok büyük bir emek ister, özveri ister onu da şükürler olsun ki oğlum da başardı. İnşallah rabbim herkesin evladına hafızlık nasip eylesin.”