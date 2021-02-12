BIST 1.545
DOLAR 7,02
EURO 8,52
ALTIN 411,53
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-10 Gabar Operasyonu' başlatıldı

Anadolu Ajansı

 İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla "Eren-10 Gabar" Operasyonu başlatıldı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.

Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personel (68 operasyonel tim) katılıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021'de başlatılan Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi, 58 iş birlikçi yakalandı, 213 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, operasyonların, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Özkiraz'dan Muharrem İnce'ye ağır sözler! Yalanın istikbali olmaz
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
İstanbul'da 16 yıl sonra yeniden anne olmak istedi; hayatının şokunu yaşadı
Tüketici Birliği açıkladı! Kredi kartından komisyon almak yasal değil!
Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş terörist mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
İstanbu'da genç çift çocuklarını ablaya bırakıp birlikte intihar etti! Yoksulluk iddiası
Sağanak ve kar etkili oluyor! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
TBMM'den ABD'li senatörlerin mektubuna karşı bildiri
Yaşar İpek Seren Serengil evliliği ne kadar sürdü, Yaşar İpek sevgilisi kimdir?
Sakatlık geçiren Neymar'dan kötü haber! 1 ay forma giyemeyecek
Yorumlar 1 yorum