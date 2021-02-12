Kemal Özkiraz'dan Muharrem İnce'ye ağır sözler! Yalanın istikbali olmaz

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin 'Yüzde 30 oy alacağımı tahmin etmediler' sözlerine tepki gösterdi. İnce'yi yalanlayan Özkiraz, 'İnce bir şeyin farkına varmalı: Yalanın istikbali olmaz." dedi.

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CHP'ye yakınlığı ile bilinen anketçi Kemal Özkiraz, Habertürk ekranlarında CHP'den istifa eden Muharrem İnce'yi yalanlayan açıklama yaptı.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin CHP yönetimini hedef alan "Yüzde 30’u geçerek onların ayarlarını bozdum. Yüzde 30 oy alacağımı tahmin etmediler" şeklindeki sözlerini yalanlayarak karşı çıkan Özkiraz, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"İzin almadan açıklıyorum ama umarım ayıp etmiş olmam.

Muharrem İnce'nin '30 alacağımı tahmin etmediler, 2. olur köyüne gider diyerek beni aday ettiler' söylemi tamamen uydurmadır. İnce'nin adaylığından önce ben 4 adet anket yaptım ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na anketleri sundum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun her adayı isim isim analiz ederek 'daha yüksek oy alacak birisi varken varsayımlarla hareket etmek mantıklı olmaz, en mantıklısı Muharrem İnce' dediğini çok iyi hatırlıyorum."

Yapılan anketlerde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30 oy alacağına dair sonuçları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğini ifade eden Özkiraz, diğer paylaşımında şunları ifade etti:

"CHP'nin 22'ye kadar gerilemesi beklenmiyordu doğru. Ama Muharrem İnce'nin 30'u geçeceği aday olmasından önce biliniyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok iyi biliyordu ve bilerek onu aday etti.

İnce bir şeyin farkına varmalı: Yalanın istikbali olmaz."