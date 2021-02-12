Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş terörist mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten." diye cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu. Akşener, HDP ile ittifak konusu ve tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da açıklama yaptı.

"HDP ile ittifak arayışımız yok"

Akşener, partisinin HDP ile ittifak yapıp-yapmayacağına ilişkin soruya, "HDP ile ittifak arayışımız gibi bir şey yok. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz ama HDP'ye oy veren Kürdü, Türkü PKK'lı değil. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"Selahattin Demirtaş terörle iç içe"

"Selahattin Demirtaş terörist mi?" sorusuna Akşener, "Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten. Ama Demirtaş'ın yargılanmasının hızlı ve objektif bir şekilde yapılmasının Türk Devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Suçlu veya suçsuz uzun süre herhangi bir kişinin tutukluluk halinin devam etmesi suçu perdeliyor. Vicdan devreye giriyor. Ben bu nedenle Sayı Erdoğan'ı talimat vermeye çağırıyorum. Mahkemelerin doğru düzgün işleme konulmasını mahkum olacaksa mahkum olsun… HDP'nin kapanması bizimle alakalı bir konu değil. MHP Sayın Genel Başkanı'nın hukuk açık MYK'sında karar alıp Yargıtay'a gitmesi halinde mahkemenin başlayacağı kesin bir durumdur" yanıtını verdi.