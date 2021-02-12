BIST 1.545
DOLAR 7,02
EURO 8,52
ALTIN 411,53
HABER /  DÜNYA

ABD Çin'in Uygur haberleri nedeniyle BBC'nin yayınlarını yasaklamasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çin’in İngiliz kamu kuruluşu BBC’nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Abone ol

Price, yaptığı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin BBC World News’ü yasaklamasını kesinlikle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları bulunan ülkelerden olduğuna işaret eden Price, Pekin’e internet ve medyaya erişimin tam sağlanması için çağrıda bulundu.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin "yeniden eğitim kampları" adı verilen ve zorla tutuldukları kamplarda işkence gördüklerine, kadınlara tecavüz edildiğine dair haberlere yer veren BBC'nin yayınlarının "gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Özkiraz'dan Muharrem İnce'ye ağır sözler! Yalanın istikbali olmaz
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
İstanbul'da 16 yıl sonra yeniden anne olmak istedi; hayatının şokunu yaşadı
Tüketici Birliği açıkladı! Kredi kartından komisyon almak yasal değil!
Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş terörist mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
İstanbu'da genç çift çocuklarını ablaya bırakıp birlikte intihar etti! Yoksulluk iddiası
Sağanak ve kar etkili oluyor! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
TBMM'den ABD'li senatörlerin mektubuna karşı bildiri
Yaşar İpek Seren Serengil evliliği ne kadar sürdü, Yaşar İpek sevgilisi kimdir?
Sakatlık geçiren Neymar'dan kötü haber! 1 ay forma giyemeyecek
Yorumlar