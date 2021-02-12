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Furkan Korkmaz Portland karşısında 7 sayıda kaldı

NBA'de Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 118-114 yenerken Furkan Korkmaz 7 sayı kaydetti.

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Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi. Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard ve kenardan gelerek 24 sayı atan Carmelo Anthony taşıdı. 76ers'ta Joel Embiid'in 35 sayı, 9 ribaunt ve Ben Simmons'ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar
Houston Rockets-Miami Heat: 94-101
Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114
Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105

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