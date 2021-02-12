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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Demirören Haber Ajansı

 İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün gizli yazışma programı bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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