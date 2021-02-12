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12 Şubat altın fiyatları düşüş sürüyor! Altının gram fiyatı 411 liraya geriledi

Geçtiğimiz hafta son 6 ayın en düşük seviyesini gören gram altında beklenen yükseliş gerçekleşmiyor. Haftanın son işlem gününde de fiyatlar düştü. Gram altın 411 liraya gerilerken, çeyrek altın da 672 liradan alıcı buluyor.

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Altına yatırım yapanlar fiyatların yükselmesini bekliyor ama beklenen olmuyor. Fiyatlar düşmeye devam ediyor. Uzmanlar altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ve ve kazandırdığını söylüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 672 liradan alıcı buluyor

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Düşüş eğilimine girdi

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi. 

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

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