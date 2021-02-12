Trabzon'da hemşire ve güvenlik görevlisi kocası evde korkunç halde bulundu

TRABZON'da 1 yıl önce evlendikleri öğrenilen çift, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu geniş çapta araştırılıyor.

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Alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKI Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi. Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil İkinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti.

Ancak yakınları içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile çiftin evlerine girildi. Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.