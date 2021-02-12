Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın hakemleri şöyle:
Bugün:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu