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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın hakemleri şöyle:

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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