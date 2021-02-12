Huawei CEO’su Ren Zhengfei: 5G sırlarımızı herkesle paylaşacağız

Huawei CEO’su Ren Zhengfei yeni açıklamalarda bulunarak küresel inovasyonun kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için 5G teknolojisini, kaynak kodlarını ve donanım sırlarını herkesle paylaşacağını duyurdu.

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Huawei, küresel inovasyonu teşvik etme amacıyla 5G teknolojisini, kaynak kodlarını, tescilli ve gizli donanım altyapılarını insanlarla paylaşmaya hazırlanıyor.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açık ticaret politikaları çağrısında bulunarak, sektörde değer yaratmaya devam edeceklerini ve dünya ile birlikte gelişebilmek için 5G teknolojisini başkalarına devretmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD ile yeni bir sayfa açabiliriz

ABD başta olmak üzere İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, Huawei’nin 5G teknolojisini şirketin yerel sağlayıcılara olan gizlilik politikaları nedeniyle yasaklamıştı. Zhengfei, bu konu ile ilgili de bir açıklama yaptı ve keskin bir dille tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmadığını dile getirdi. Hatta Biden'la iletişime geçmek istediğini belirten Zhengfei, ABD ile yeni bir sayfa açabileceklerini söylemişti.

5G teknolojimizi başkalarına devretmeye hazırız

Olayın sadece lisanslama ve patent sahibi olmaktan geçmediğini belirten CEO, şu ifadeleri kullandı; "Amacımız sadece üretimi lisanslamak değil, tüm 5G teknolojimizi başkalarına devretmeye hazırız. Tüm bunların yanı sıra, donanım sırlarını, kaynak programlarını ve kodlarını da paylaşmak istiyoruz."

Zhengfei, küresel inovasyon hakkındaki konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Tüm dünyanın 5G teknolojisine ihtiyacı var. İnsanlık ilerleme kaydetmeye devam ettikçe, hiçbir şirket bireysel bir şekilde küreselleşemez. Bunun için tüm dünyanın uyumlu bir şekilde çaba göstermesi gerekiyor.”