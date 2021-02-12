Çeşme'de hortum felaketi 16 yaralı var! "Cehennemi yaşadık"

"Görülmemiş vaka yaşandı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.