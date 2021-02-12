Çeşme'de hortum felaketi 16 yaralı var! "Cehennemi yaşadık"
İZMİR'in Çeşme ilçesinde hortum felaketi yaşandı. Hortum ve kuvvetli rüzgar Alaçatı'da araçları 10 metre havaya kaldırıp savurdu. Çeşme'de bir vinç işçi barınaklarının üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise yaşananlara ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda selle boğuşan İzmir'de bu kez hortum felaketi yaşandı. Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı. Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.
İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Görülmemiş vaka yaşandı"
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."
Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.
Bakan Pakdemirli'nin uçağı iniş yapamadı
Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.