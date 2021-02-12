AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li Özkoç'un 'dostlarımız' çıkışına ilişkin değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un CHP'nin dostlarına ilişkin sözleriyle ilgili, "Zihnin içinde olanın dışarıya çıkışı. 'Ey HDP, Gelecek, DEVA, siz bizim ittifak ortağımız olamazsınız, sadece bize destek verebilirsiniz, ortaklığı filan düşünmeyin' diyor." ifadelerini kullandı.

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Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" sözlerine açıklık getiren Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler ve bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

Özkoç'un bir zihniyeti anlattığını, bunun, yıllardır CHP'nin diğer siyasi partilere nasıl baktığını gösteren bir zihniyet olduğunu ifade eden Dağ, "Dostlarını soruyorlar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ittifak ortağı olarak İYİ Parti ve Saadet'i sayıyor ama diğerlerini yani DEVA, Gelecek ve özellikle HDP'yi bir ittifak ortağı olarak değil kendilerine destek veren siyasi parti, siyasi hareket olarak değerlendiriyor." diye konuştu.

Dağ, "Aslında zihnin içinde olanın dışarıya çıkışı. 'Ey HDP, Gelecek, DEVA, siz bizim ittifak ortağımız olamazsınız, siz sadece bize destek verebilirsiniz, ortaklığı filan düşünmeyin' diyor. Aslında bu zihniyet HDP'nin CHP Genel Başkanı'yla randevusunun ardından ortak basın toplantısı yapılmamasında da görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Bunun yeni bir şey olmadığını, bu zihniyeti Kürt vatandaşların da muhafazakar vatandaşların da çok iyi bildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bu jokoben, beyaz Türk dediğimiz bir zihniyetin tezahürü. Planlı cümleler kurmaya gayret ettiklerinde çok dikkat etmeye çalışıyorlar. Ama planlı cümleler değil de bir şekilde sorulan sorulara karşı cevap verme noktasında olunduğunda zihnin içerisinde ne varsa aslında bir şekilde dile de o dökülüyor. Şerbet varsa şerbet dökülüyor. Aslında burada zihindeki zehir bir şekilde dışarıya yansımış. CHP Grup Başkanvekili aslında şunu demiş, ittifak ortaklarını villada misafir ederken, destek verdiğini söylemiş olduğu siyasi partilere müştemilatı uygun görmüş. Bu zihniyeti tam olarak gösteren ve anlatan bir durum. Burada bizim ne söyleyeceğimizin ötesinde özellikle HDP, DEVA ve Gelecek bu açıklamaya ne diyecek, yine sineye mi çekecekler, işi idare etme noktasını mı düşünecekler, onu zaman gösterecek."

Dağ, geçtiğimiz günlerde HDP'li bir heyetin CHP'ye yaptığı ziyarete ilişkin de değerlendirmede bulundu. Dağ, "Burada iki şey var aslında. Birincisi, eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın ziyarete katılmamış olması. Herhalde Pervin Buldan altı okun önünde bir fotoğraf vermek istemedi. İkincisi ortak basın toplantısı yapmadılar ama altı okun önünde bir fotoğraf paylaşımı yaptılar. Neredeyse her ay yeni kurulmuş siyasi partilere ziyaretlerde bulunup onlarla ortak basın toplantısı yapan ve onların gündemde kalması için uğraş veren zihniyet burada ortak basın toplantısı yapmayarak milletimizi affedersiniz ahmak yerine koymak istiyor. Bunu milletimiz gayet iyi bir şekilde görüyor. Biz de anlatıyoruz ve anlatacağız." şeklinde konuştu.

"CHP, topu taca atmayı deniyor"

Dağ, Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesinin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İnce'ye yönelttiği eleştirilerle ilgili şunları söyledi:

"Muharrem İnce aynı toplantıda 'kesinlikle Cumhur İttifakı'nda olmayacağız' dedi. Bizim Parti Sözcümüz de 'Cumhur İttifakı'nda bulunmak nasip meselesidir, nasibi yoksa yapacak bir şey yok' karşılığını verdi. Özellikle 'CHP kuruluş ilkelerinden uzaklaşmıştır, Atatürk'ün ilkeleri noktasında bir siyasi parti değildir ve CHP HDP'lileşmiştir' gibi İnce'nin dile getirdiği eleştirilere cevap vermek yerine topu taca atmayı deniyor CHP."

CHP'nin kamuoyunu tatmin etmesi ve eleştirilere cevap vermesi gerektiğini belirten Dağ, "Zaten her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğimizde bu işten kurtuluyoruz" diyerek sıyrılmanın mümkün olmadığını söyledi. Dağ, "Başınıza sert bir cisim de düşse yumuşak bir cisim de düşse Recep Tayyip Erdoğan'dan biliyorsunuz. Emin olun kendi tabanınız dahi gerekçelerinize inanmıyor. Bunu biz araştırmalarda görüyoruz. Bugün CHP'nin kendi kuruluş değerlerinden ayrıldığına dair kendi tabanlarında ciddi bir tartışma var. Muharrem İnce'nin bir siyasi parti kurmasının, ülkedeki ikinci partinin değişimine sebebiyet verecek bir etki doğurma ihtimali vardır." diye konuştu.