BIST 1.532
DOLAR 7,03
EURO 8,51
ALTIN 410,26
HABER /  YEREL

Hepsi birbirinden değerli! Mersin'de tekstil atölyesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi.

Abone ol

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Selçuk Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen deri el yazmalı 4 kitap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bartın'da üretilip altın fiyatına satılıyor! Parfüm yapımında kullanılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de hortumların dahası gelecek! Prof. Dr. İhsan Çiçek böyle uyardı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Sultanbeyli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri denetimleri devam ediyor
POMEM ön sağlık kontrol yerleri sorgulama ekranı -2021 açıldı
Huawei CEO’su Ren Zhengfei: 5G sırlarımızı herkesle paylaşacağız
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek için istenen ceza açıklandı
Trabzon'da hemşire ve güvenlik görevlisi kocası evde korkunç halde bulundu
Cuma namazı kılınılı kaç rekat Diyanet resimli cuma namazı kılınışı
Türk bilim insanının buluşu devrim yaratacak! Kanseri öldürdü
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Yorumlar