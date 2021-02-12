70 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı, nasıl alınır kısa yolu

Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarının 2. dozu uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre bugünden itibaren aşılama programı kapsamında 70 yaş ve üzerindeki kişiler aşılanacak. Peki aşı 70 yaş üstü randevusu nasıl alınır, aşı sırası kimlerde?

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Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye ulaştı ve ikinci doz aşılama başladı. MHRS üzerinden randevu alabilmek için ilk önce üye olmak gerekiyor. Koronavirüs salgınında risk grubunda olan 70 yaş üzeri vatandaşlar, aşı randevusunu MHRS sisteminin www.mhrs.gov.tr adresinden alabilecekler. Sistemde, 'Aile Hekimi' ve 'Hastaneden' seçeneklerini tıkladıktan sonra, tarih ve saat bilgilerini seçerek, randevunuzu tamamlayabilirsiniz.

70 yaş üstü aşı randevusu alma: MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.