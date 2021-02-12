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Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Anadolu Ajansı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadelerini ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

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