Bursa'da polis gürültü şikayetine gittiği evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
BURSA'da komşuların gürültü şikayeti üzerine eve ulaşan polis ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin yaptığı düğünle karşılaştı.Abone ol
Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2’nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
4 kişiye ceza yağdı
Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.
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