Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den kovid-19 itirafı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Covid-19 salgınında ikinci dalgaya karşı tedbir almakta geciktiklerini" söyledi. Merkel, “Bilim insanlarının uyarılarına ve ikinci dalga belirtilerine rağmen kamusal alanda yeterince erken dönemde ve sistemli bir şekilde önlem almadık” dedi.

Abone ol

Almanya Şansölyesi geçtiğimiz gün Berlin'deki Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, Covid-19’daki ikinci dalgayı durdurmak için çok yavaş davrandıklarını belirterek yeni mutasyonların tehdidine karşı uyarıda bulundu.

Mutasyonlar baskın olmaya başladı

Şansölye Merkel, Almanya'nın corona virüs mutasyonlarına karşı önlem almakta geciktiğini belirterek mutasyonların Covid-19 vakalarında baskın olmaya başladığını söyledi.

Covid-19’un İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisini kötü yönde etkilemesini engellemek için sıkı kontrollerin sürmesi gerektiğinin altını çizen Merkel, mutasyonların 16 eyaletten 13’ünde görüldüğünü sözlerine ekledi.

Üçüncü dalga riski bulunuyor

Kısıtlamaların 7 Mart’a kadar uzatılmasıyla ilgili de konuşan Şansölye, uygulamaların "gerekli ve ölçülü" olduğunu söylerken vaka sayılarında düşüş görüldüğünü ancak buna rağmen mutasyonların artması nedeniyle üçüncü bir dalga riskinin bulunduğunu da belirtti.

Covid-19’un ilk çıktığı zamanlarda Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerinden daha az etkilendiğini belirten Merkel, bu sebeple ikinci dalga ortaya çıktığında ‘Yeterince dikkatli ve hızlı davranmadık" dedi.

Konuşmasının son bölümünde öz eleştiri yapan Angela Merkel, “Bilim insanlarının uyarılarını dinlemedik, ikinci dalga belirtilerine rağmen erken ve sistemli önlem alamadık” derken vaka sayılarının artmasının sebebi olarak geç önlem almalarını işaret etti.

İlk vaka görüldüğü günden bu yana Almanya'da Covid-19 vakası sayısı 2 milyon 315 bin 422 olurken 64 bin 194 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.