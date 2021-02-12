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HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca duyurmuştu! 65 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile 60 yaş üzerindeki eşleri için aşılama bugün İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında başladı. 

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabahtan itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 60 yaş üstü eşleri randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek aşı olmaya başladı.

İlk doz aşısını olmak üzere Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 68 yaşındaki Veysel Beşiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, risk grubunda yer aldığı için korkuları olduğunu ancak aşı olduktan sonra biraz daha rahatladığını ifade etti. 

"İyi olacak"

Salgından önceki hayatını özlediğinden bahseden Beşiroğlu, "Çünkü bu konuda en çok sıkıntı çeken grup biziz. Evde kaldık. Aşıdan sonra başkalarına da bulaştırmayacağım için inşallah iyi olacak." diye konuştu. 

Beşiroğlu, yaşıtlarına aşı olmayı önererek, "Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

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