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ABD'li ünlü ekonomist Roach açıkladı dolardaki düşüş 2021'e damga vuracak

Amerikalı ünlü ekonomist Stephen Roach dolardaki düşüşün süreceği iddiasını tekrarladı. Roach, 2021 sonu itibarıyla doların küresel piyasalardaki düşüşünün yüzde 35 seviyesinde olacağını söyledi.

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Amerikalı ünlü ekonomist Stephen Roach tarafından verilen demeçte dolar endeksinin düşüş hareketine 2021 yılı içerisinde devam edeceği öne sürüldü.

Koronavirüsün etkisiyle, dolar başta olmak üzere para piyasalarında bir düşüş havası hakim. Dolar endeksi kürsel anlamda değer kaybederken iç piysadada dolar kuru da düşüşünü sürdürdü.

Doların diğer para birimleri karşısında değerini gösteren dolar endeksi koronavirüs salgınının baş gösterdiği geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün itibariyle 90 seviyesinde gözükürken piyasaları takip eden kişilerin yakından tanıdığı Amerikalı ünlü ekonomist Stephen Roach düşüşün devam edeceği konusunda bir iddiada bulundu.

Doların düşüşü 2021'de damga vuracak
Bloomberg’teki analizinde Stephen Roach haziran ayında yaptığı dolar tahminine atıfta bulundu. Stephen Roach 7 ay önceki tahmininin sürdüğünü ifade ederek, 2021 sonu itibarıyla doların küresel piyasalardaki düşüşünün yüzde 35 seviyesinde olacağı öngörüsünü yineledi.

Söz konusu analizinde "Dokuz vuruşluk bir beyzbol oyununun henüz üçüncü vuruşundayız" diyen Roach, eğer bu tahmini doğru çıkarsa, dolardaki düşüşün 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yılına damga vuracak önemli bir uyarı olacağı görüşünde.

Dolar kuru güncel fiyatı

Dolar kuru son 3 gündür düşüş harekine devam ederken, 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti. . Bugün 7,02 seviyesinde işlem gören Dolar kuru, Kasım 2020'de 8,58'i görererk tarihi bir rekora imza atmıştı.

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