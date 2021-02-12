BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,49
ALTIN 410,56
HABER /  YEREL

Adana'da ekipler adım adım takip etti! Hayali gübre vurgununa darbe

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi'nde çalışan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 kişinin kooperatifin anlaşmalı olduğu esnaftan gübre ya da yakıt alınmış gibi gösterip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi'nde sahte belge düzenleyerek kredi çektirildiği bilgisi geldi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan aldığı izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takipte mali büro dedektifleri kooperatifte çalışan 6 kişinin ve üye 18 şahıs ile bir tarım firmasında çalışan bir kişinin gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi çektirip 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmada kooperatife üye şahıslar adına kooperatifin anlaşmalı olduğu esnaftan gübre ve yakıt alınmış gibi gösterip 1 milyon lira kredi çekildiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Düzce’de 8’i kadın 25 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı.

Eski müdür ve müdür yardımcısı gözaltında
Yapılan operasyonda "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli zimmet" suçlamasıyla 25 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kooperatifin eski müdürü G.B., müdür yardımcısı S.C.E. ve hala başka bir ilçenin tarım kredi kooperatifinde çalışan İ.Y.’nin de olduğu öne sürüldü. Polis zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada ise 9 bin lira, 50 bin liralık çek, kooperatife ait bilgiler ve dijital materyaller ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bartın'da üretilip altın fiyatına satılıyor! Parfüm yapımında kullanılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te vahşet! Eşini kömürlükte boğarak öldürdü
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Masaja gitmek istemişler! Ordu'da vahşi cinayette katilin son sözü bakın ne olmuş
Her şey alev alev yandı hasar çok büyük! Antalya 350 ton küle döndü
Recep ayı ibadetleri neler 3 ayların ilk gecesi kılınacak namaz
Vatan Partisi'nden 10 kişi daha istifa etti
POMEM sınav giriş belgesi çıkarma 2021 ekranı TC ile giriş ekranı
Fahrettin Koca duyurmuştu! 65 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
ABD'li ünlü ekonomist Roach açıkladı dolardaki düşüş 2021'e damga vuracak
Teknik uzman Şatıroğlu'ndan altın için flaş 'öküz yılı' uyarısı! Gram altın 404'e inebilir
Yorumlar