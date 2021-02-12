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Mersin’de PKK/KCK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK elebaşının Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek, PKK sanıklarına destek vermek ve etkisiz hale getirilen teröristleri anmak için eylem hazırlığında oldukları belirlenen 3 kişinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Suriye'de de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

İkametlerinde dijital materyaller ele geçirilen 3 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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