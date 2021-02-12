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Fatih'te vahşet! Eşini kömürlükte boğarak öldürdü

FATİH'ten gelen haber kan dondurdu. Bir süredir tartışma yaşadığı eşini boğarak öldüren adam sonra da hiçbir şey olmamış gibi işe gitti. Vahşeti aileyi yakından tanıyan kişi bakın nasıl anlattı.

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Fatih'te iddiaya göre 2 çocuklu Mahmut Gürler(37) ve Melek Gürler(32) çifti kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler 2 çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti.  Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler'i gözaltına aldı. 2 çocuk annesi Melek Gürler ise dün Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.  

"Herkesi aramış ulaşamıyorum diye"

Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, "2 kızları var biri 8 biri 2 yaşında. Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. 'Ev alacaktım para vermedi ailesi.' diye beyanlarda bulunmuş ama o yalan. Doğrusu kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş. 2 saat sonra iş yerinde patronuna hanım evde yoktu ben tekrar gidip bakayım demiş. Geri gelmiş gelince de herkesi aramış ulaşamıyorum diye. Kızın ailesi koştular eve gittiler. İniyorlar bakıyorlar ki ölmüş. Ambulans çağırdılar. Savcı geldi." diye konuştu.  

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