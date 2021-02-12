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Eskişehir'de mutant virüs paniği! Jandarma evlere güvenlik şeridi çekti

ESKİŞEHİR'de mutant virüsün tespit edildiği 10 hastanın temaslı olduğu 34 vatandaş karantinaya alındı.

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Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Alparslan Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Buzluca ve Kaldırım mahallelerinde mutant virüs tespit edilen 10 kişinin temaslı olduğu ailelerin karantinaya alınmasına kararı verildi. Karar doğrultusunda Buzluca Mahallesi’nde 30, Kaldırım Mahallesi’nde de 4 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan evlerin girişlerini güvenlik şeridi çekerek, kapattı. 34 kişinin ihtiyaçlarının Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi. Mutant virüs olduğu bildirilen 10 kişi ise, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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