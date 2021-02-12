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Bursa’da izinsiz gösteri! 19 kişi gözaltına alındı

BURSA'da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan 19 kişi polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.

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BURSA’da, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gösterilere destek vermek için izinsiz olarak toplanan ve aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu 19 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Setbaşı’nda öğle saatlerinde toplanan izinsiz göstericilere, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan, aralarında HDP eski Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün’ün de bulunduğu 16 kişi, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri sürüyor.

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