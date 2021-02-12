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Gaziantep'te sipariş beklerken ölüm yakaladı! Otobüs durağa daldı 9 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te taksiyle çarpıştıktan sonra büfeye çarparak durabilen otobüs, kaza anında büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul'un (34) ölümüne sebep oldu. 9 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Büfe müşterisi öldü
Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği o sırada da büfe önündeki kişilerin kaçmaya çabaladığı görüldü.

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