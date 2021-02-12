Gaziantep'te sipariş beklerken ölüm yakaladı! Otobüs durağa daldı 9 kişi yaralandı
GAZİANTEP'te taksiyle çarpıştıktan sonra büfeye çarparak durabilen otobüs, kaza anında büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul'un (34) ölümüne sebep oldu. 9 kişi de yaralı olarak kurtuldu.Abone ol
Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Büfe müşterisi öldü
Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.