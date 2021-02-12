Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Ayrıntılar gelecek...