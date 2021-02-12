BIST 1.539
DOLAR 7,04
EURO 8,52
ALTIN 410,63
HABER /  FENERBAHÇE

Şenol Güneş için Fenerbahçe iddiası! Emre Belözoğlu ile görüştü

Fenerbahçe Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun eleştirilerin hedefinde olan Erol Bulut'un yerine A Milli Takım'ın teknik patronu ile görüştüğü ileri sürüldü.

Abone ol

Galatasaray derbisini kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Erol Bulut olmuştu. Genç teknik adamla yolların ayrılacağının iddia edildiği dönemde flaş bir isim ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü.

Ali Koç sıcak bakıyor
Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan Ali Koç'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.

9 takım çalıştırdı
Kariyerinde iki kez ay-yıldızlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş, 8 farklı kulüpte görev aldı. Tecrübeli hoca, sırasıyla Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den kovid-19 itirafı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Bursa'da polis gürültü şikayetine gittiği evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Sivas'ta yaşandı! Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar
Sultangazi'de fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı; Sokakta birbirlerine girdiler
70 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı, nasıl alınır kısa yolu
ABD Başkanı Joe Biden'dan Çin itirafı: Hemen harekete geçmezsek...
Okullar açılacak mı? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan mutant virüs için kritik açıklamalar
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li Özkoç'un 'dostlarımız' çıkışına ilişkin değerlendirme
Hepsi birbirinden değerli! Mersin'de tekstil atölyesinde bulundu
Yorumlar 1 yorum