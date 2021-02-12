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Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynayacağı maçların saatleri değiştirildi

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği- Beşiktaş maçlarının saatleri 16:00 olarak değiştirildi.

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İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelenmesi veya saatinin öne çekilmesi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda adım atan TFF'den açıklama geldi.

TFF, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig maçının başlama saatini 16.00 olarak değiştirdiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın maçının saati de değişti
Öte yandan Beşiktaş'ın pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın saati de 19.00'dan 16.00'ya alındı.

Kulüpler ne demişti?:
Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı-kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını belirten Saraç, "Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik" açıklamasını yapmıştı.

Diğer taraftan, sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda önlemler almaya başladı. Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı. Görevliler, yağış nedeniyle maçta herhangi bir aksama veya erteleme olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önlemler kapsamında, sahanın açık tutulması için maç sırasında da ekiplerin statta hazır durumda bekleyeceği kaydedildi.

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