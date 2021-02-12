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Eskişehir'de av tüfeğiyle öldürdü cinayeti itiraf etti: Anneme yaptığı...

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de evlerinin önünde 49 yaşındaki Sezai Salık'ı öldüren Yasin B. cinayeti itiraf etti.

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Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde yaşayan Yasin B., dün evlerinin önünde annesi H.B.'yle ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık, olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi U.B. (23) ile annesi H.B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Yasin B., adliyeye sevk edildi.

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Yasin B.'nin, savunmasında, Sezai Salık'ı annesine sarkıntılık etmekle suçladı. Yasin B., “Babam iki yıl önce öldü. Sezai Salık’ı anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak bu hareketlerine devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir, gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim” dedi. Yasin B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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